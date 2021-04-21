Galatasaray 1-1 Trabzonspor (Maçın özeti ve golleri)
Galatasaray, Beşiktaş'ın puan kaybettiği Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı ve zirvenin 6 puan gerisinde kaldı.
Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Türk Telekom Stadyumu'ndan oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dakikalar 76'yı gösterdiğinde sahneye Edgar Ie çıktı ve yaptığı şık vuruşla takımını öne geçirdi.
Son sözü 90+6. dakikada Emre Akbaba söyledi ve Galatasaray ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada mağlup olan Galatasaray, zirvenin 6 puan gerisinde kaldı. Trabzonspor'un puanı ise 60'a yükseldi.
Süper Lig'de zirve yarışı;
1) Beşiktaş - 72 puan
2) Fenerbahçe - 69 puan
3) Galatasaray - 66 puan
4) Trabzonspor - 60 puan(+1)
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
1. dakikada savunmadan Edgar Ie'nin derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Djaniny'nin bekletmeden vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.
4. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Muslera yakın direk dibinde meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.
10. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde topu doğrudan kaleye gönderdi. Muslera, son anda üst direğin altında topu kornere tokatladı.
25. dakikada Djaniny'nin kafayla indirdiği topla hafif sol çaprazdan ceza sahasına giren Bakasetas'ın vuruşunda Muslera sağına uzanarak topu kornere çeldi.
26. dakikada soldan Baker'ın kullandığı kornerde Ekuban'ın aşırdığı topa altıpasta Nwakaeme kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.
Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi
İkinci yarı birazdan...
İLK 11'LER
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Feghouli, Kerem, Babel
Trabzonspor 11'i: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
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