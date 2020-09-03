Galatasaray 1-1 Hatayspor

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Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Hatayspor'u konuk etti. Mücadelenin 32. dakikasında Arda Turan ile öne geçen Galatasaray, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde sahneye Gökhan Karadeniz çıktı ve skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, Türk Telekom Stadı'nda ilk kez gol sevinci yaşadı. Arda, Galatasaray adına son iç saha golünü 11 Ocak 2011 tarihinde Beypazarı Şekerspor'a karşı Ali Sami Yen Stadı'nda atmıştı.

İLK 11'LER

Galatasaray'ın 11'i: Fatih; Şener, Donk, Marcao, Saracchi; Taylan; Feghouli, Belhanda, Ömer, Arda; Falcao.

Hatayspor'un 11'i: Akın, Burak Can, Mesut, Yusuf, Santos, Sackey, Aabid, Gökhan, Ribeiro, Selim, Mirkan.

SON İDMANDA ŞOK SAKATLIK

Galatasaray'da Mbaye Diagne, son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda bulunmadı.

FATİH TERİM İLE SEÇUK İNAN ARASINDA SOHBET

Karşılaşma başlamadan önce Fatih Terim, saha kenarında artık teknik ekibinde yer alan Selçuk İnan ile sohbet etti.

Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan, antrenör olarak bu kez saha kenarında yer alırken Terim uzun süre yeni yardımcısı ile sohbet etti

GALATASARAY'DA İLKLERİN MAÇI

Arda Turan 9 yıl sonra ilk kez Türk Telekom Stadyumu'nda maça çıktı. Galatasaray'ın yeni transferi kaleci Fatih Öztürk ise sarı kırmızılı takımda ilk kez görev yaptı.

Galatasaray yedek kulübesinde Fatih Terim'in yanında Levent Şahin ve Ümit Davala yer aldı.