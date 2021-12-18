Galatasaray 1-1 Başakşehir (Maçın özeti)

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Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Stefano Okaka'nın rövaşata golüyle öne geçen konuk ekip, devreye üstün girdi.

Mücadelenin 88. dakikada sahneye Mostafa Mohamed çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Ligde 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, 24 puanla lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kaldı. Başakşehir'in puanı ise 29 oldu.

Konuk ekipte Duarte 90+5. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını son anlarda 10 kişi bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Chadli, sol kanattan ceza alanına girmeden pasını yayın solundaki Hasan Ali’ye aktardı. Bu oyuncunun yerden şutunda Marcao’dan sıyrılan Okaka, topu havalandırıp röveşata vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 0-1

32. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında meşin yuvarlağı alan Morutan, pasını bekletmeden içeride penaltı noktasının gerisindeki Diagne’ye verdi. Bu oyuncunun rakibini vücut çalımıyla ekarte edip yaptığı vuruş kaleci Muhammed’de kaldı.

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41. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem’in yerden pasında penaltı noktasının hemen gerisinde meşin yuvarlağın sahibi olan Diagne’nin dönerek vuruşu yandan auta gitti

56. dakikada Nelsson’un rakip yarı sahada yaptığı pas hatasında meşin yuvarlağın sahibi olan Gulbrandsen, sol kanattan hızlı çıktı. Bu oyuncunun ceza alanı dışı hafif sol çaprazında bulunan Mahmut Tekdemir’e aktardığı pasta, Mahmut’un gelişine vuruşu üstten dışarı gitti.

69. dakikada Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Kerem’in ceza yayı üzeri sol çaprazdan çektiği şut kalenin üstünden auta çıktı.

76. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası dışın sol çaprazından yaptığı sert vuruş üstten dışarı gitti.

88. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cicaldau’nun ortasına ceza sahasında iyi yükselen Muhammed’in kafa vuruşu direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 1-1

İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Chadli, Okaka

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