Galatasaray 1-1 Başakşehir (Maçın özeti)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupada panik büyüyor OHAL ilan edildi, kepenkler indiriliyorAvrupa'da panik büyüyor! OHAL ilan edildi, kepenkler indiriliyor#Omikron
Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto Taraftarlardan yönetime çağrı...Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto! Taraftarlardan yönetime çağrı...#Galatasaray
Donduk Meteoroloji ve AFADdan art arda uyarılar...Donduk! Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar...#Hava Durumu
Bakan Nebatiden Türkiye Bankalar Birliği ile kritik toplantıBakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile kritik toplantı!#Nureddin Nebati
Karsta otobüs devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı varKars'ta otobüs devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var#KARS
Galatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçüke büyük tepki Yalancı dediGalatasaray-Başakşehir maçı sonrası hakem Zorbay Küçük'e büyük tepki! "Yalancı' dedi"#Galatasaray
Görüntüyü böyle paylaştılar: Yorumu size bırakıyoruzGörüntüyü böyle paylaştılar: 'Yorumu size bırakıyoruz'#Kocaeli
Galatasaray ile Başakşehir birer puana razı olduGalatasaray ile Başakşehir birer puana razı oldu#Galatasaray
Tablo güncellendi Bakan Koca Salgının seyrini bizler belirleyeceğiz dedi ve uyardıTablo güncellendi! Bakan Koca 'Salgının seyrini bizler belirleyeceğiz' dedi ve uyardı#Koronavirüs
Bahçeliden çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadırBahçeli'den çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır#Bahçeli
Erdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim istiyoruzErdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim istiyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Putin çileden çıktı Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...Putin çileden çıktı! Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...#Rusya
Bilim insanları şokta: Kıyamet Günü artık kapıda Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...Bilim insanları şokta: 'Kıyamet Günü' artık kapıda! Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...#Antartika
Yorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türüYorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türü#Kronik Yorgunluk
Büyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için pusuya yatıyorlardıBüyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için pusuya yatıyorlardı#Kate Middleton
HABERLERSpor Arena Haberleri

Galatasaray 1-1 Başakşehir (Maçın özeti)

#Galatasaray#Başakşehir
Galatasaray 1-1 Başakşehir (Maçın özeti)

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Konuk ekip, Emre Belözoğlu döneminde 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray-Başakşehir maçından en özel fotoğraflarGalatasaray-Başakşehir maçından en özel fotoğraflar
Galatasaray-Başakşehir maçından en özel fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaştı.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Stefano Okaka'nın rövaşata golüyle öne geçen konuk ekip, devreye üstün girdi.

Mücadelenin 88. dakikada sahneye Mostafa Mohamed çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Ligde 6 maçtır kazanamayan Galatasaray, 24 puanla lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kaldı. Başakşehir'in puanı ise 29 oldu.

Konuk ekipte Duarte 90+5. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını son anlarda 10 kişi bıraktı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika Haberi... Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto Taraftarlardan yönetime çağrı...Son Dakika Haberi... Galatasaray-Başakşehir maçında büyük protesto! Taraftarlardan yönetime çağrı...Haberin Tüm Görselleri

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Chadli, sol kanattan ceza alanına girmeden pasını yayın solundaki Hasan Ali’ye aktardı. Bu oyuncunun yerden şutunda Marcao’dan sıyrılan Okaka, topu havalandırıp röveşata vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 0-1

32. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında meşin yuvarlağı alan Morutan, pasını bekletmeden içeride penaltı noktasının gerisindeki Diagne’ye verdi. Bu oyuncunun rakibini vücut çalımıyla ekarte edip yaptığı vuruş kaleci Muhammed’de kaldı.

Haberin Devamı

41. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Kerem’in yerden pasında penaltı noktasının hemen gerisinde meşin yuvarlağın sahibi olan Diagne’nin dönerek vuruşu yandan auta gitti

56. dakikada Nelsson’un rakip yarı sahada yaptığı pas hatasında meşin yuvarlağın sahibi olan Gulbrandsen, sol kanattan hızlı çıktı. Bu oyuncunun ceza alanı dışı hafif sol çaprazında bulunan Mahmut Tekdemir’e aktardığı pasta, Mahmut’un gelişine vuruşu üstten dışarı gitti.

69. dakikada Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Kerem’in ceza yayı üzeri sol çaprazdan çektiği şut kalenin üstünden auta çıktı.

76. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası dışın sol çaprazından yaptığı sert vuruş üstten dışarı gitti.

88. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Cicaldau’nun ortasına ceza sahasında iyi yükselen Muhammed’in kafa vuruşu direğe de çarpıp ağlarla buluştu. 1-1

İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Diagne

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Visca, Berkay, Chadli, Okaka

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat