Galatasaray 1-0 Konyaspor (Süper Lig maçı özeti)

Haberin Devamı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Konyaspor kozlarını paylaştı.

Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

Mücadelenin 22. dakikasında Osimhen, penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve devreye üstün girdi.

BAYRAĞA TAKILDI

Osimhen, 54. dakikada duran top organizasyonunda ağları havalandırsa da ofsayta takıldı ve gol geçersiz sayıldı. Kalan süreden gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray'ın puanı 54'e yükseldi. Konyaspor ise 21 puanla 14. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada kullanılan taç atışı sonrası ceza sahası içi sağ tarafında Barış Alper Yılmaz’ın kafayla içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Haberin Devamı

18. dakikada Yunus Akgün’ün savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde Osimhen, Adil Demirbağ’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada beyaz noktanın başına geçen Osimhen, sol köşeye yaptığı vuruşta top ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 1-0

51. dakikada Ayhan Ayhan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus Akgün, rakiplerini geçerek ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Slowik’te kaldı.

54. dakikada Yunus Akgün’ün kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağ tarafında Barış Alper Yılmaz’ın kafayla çevirdiği topa penaltı noktası sağında Osimhen’in kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

60. dakikada Yunus Akgün’ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kaan Ayhan’ın vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Yunus Akgün’ün savunmanın arasında attığı pasta topla buluşan Osimhen, karşı karşıya pozisyonda topun altına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Slowik’te kaldı.

69. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Osimhen’in yaptığı vuruşta kaleci Slowik gole izin vermedi.

Haberin Devamı

78. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında Sallai’nin içeri çevirdiği topa altıpas üzerinde Osimhen’in topukla vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı çeldi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen.

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer.