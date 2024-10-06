Galatasaray 1-0 Alanyaspor (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor kozlarını paylaştı.

Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar mücadelenin 28. dakikasında Yunus Akgün'ün kaydettiği golle öne geçti. Asisti yapan isim ise Gabriel Sara oldu.

İlk devreyi 1-0 üstün tamamlayan Galatasaray, skoru korumayı başardı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 22 puanla liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Sara’nın sağ çaprazdan ortasında Barış Alper’in ceza sahası içinde uzak köşede yaptığı gelişine vuruşta kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

24. dakikada Yunus Akgün’ün Mertens ile paslaştıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Ertuğrul, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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28. dakikanın ilk saniyelerinde Sara’nın savunma arakasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün penaltı noktası üzerinde yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul’un üstünden ağlara gönderdi. 1-0

37. dakikada Icardi’nin pasında Barış Alper’in sol çaprazdan sert vuruşunda top üstten auta gitti.

47. dakikada Torreira’nın vuruşu sonrası savunmadan dönen topa Kaan Ayhan’ın ceza yayı gerisinden gelişine vuruşunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

58. dakikada Icardi’den aldığı pas sonrası önünü boşaltan Yunus Akgün pasını Sara’ya çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Ertuğrul’un müdahalesiyle top oyun alanına geri döndü.

80. dakikada sol taraftan Gabriel Sara’nın kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı’nın kafa vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtarışı sonrası meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

90+2. dakikada sağ taraftan topla birlikte ceza sahasına giren Marcos Lopes, rakibini geçip pasını Serdar Dursun’a bıraktı. Bu oyuncunun altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün, Icardi

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Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Yusuf, Augusto, Richard, Makouta, Efecan, Cordova.