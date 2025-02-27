Galatasaray 0-0 Konyaspor (Ziraat Türkiye Kupası maçı özeti)

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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşamanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz girildi.

İki takım da ikinci devrede girdiği pozisyonlardan yararlanamadı ve mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

FAIR PLAY PUANIYLA TURLADI

Galatasaray, puanını 5 yaptı ve Başakşehir'le aynı puanda olup aynı sayıda gol atıp yemesine rağmen daha az sarı kart görmesi sebebiyle Fair Play puanıyla gruptan çıktı.

Konyaspor ise 7 puanla grubu lider tamamladı.

ÇEYREK FİNALDE DEV MAÇ

Galatasaray'ın grubu ikinci bitirmesiyle birlikte muhtemel rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

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16. dakikada Metehan’ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Yusuf Demir’in sert şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.

36. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Berkan Kutlu’nun ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Deniz topu ilk hamlede kontrol edemedi. Araya giren Mertens, kale önünde meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak hakem Muhammet Ali Metoğlu, faul gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

56. dakikada Mertens’in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Demirbay’ın plase vuruşunu kaleci Deniz Ertaş oyun alanına çeldi.

61. dakikada gelişen Konyaspor atağında Aleksic’ten aldığı pasla yay içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Bjorlo’nun rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kaleci Günay kurtardı.

82. dakikada sağ kanattan topla birlikte ilerleyen Frankowski’nin ceza sahasına gönderdiği ortada topa iyi yükselen Osimhen’in kale sahasından yaptığı kafa vuruşunu kaleci Deniz kornere çeldi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Metehan, Cuesta, Jelert, Berkan, Kerem, Mertens, Yunus, Yusuf, Ahmed Kutucu

Konyaspor: Deniz, Nikola, Bazoer, Calusic, Yasir, Boateng, Morten, Tunahan, Aleksic, Melih Bostan, Umut.