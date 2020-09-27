Galatasaray 0-0 Fenerbahçe(Maçın özeti)

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Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

Mücadelenin ikinci devresinde de iki takım da pozisyonlardan yararlanamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı 7, Fenerbahçe'nin puanı 5 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

6' Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullandı, ardından Taylan'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutunu kaleci Altay parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

7' Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan Gönül uzaklaştırdı.

10' Fenerbahçe'de Valencia ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

14' Galatasaray'da Christian Luyindama, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

18' Caner'in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Gökhan Gönül kafayı vurdu, şutu üstten az farkla auta gitti

20' Omar'ın yaptığı ortada Arda Turan kafa vuruşunu yaptı, Altay gole izin vermedi.

22' Fenerbahçe'de Deniz'in sağ kanattan yaptığı ortasını Thiam'dan önce Luyindama uzaklaştırdı. Ardından seken topa ceza sahasının sol çaprazında Caner vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

26' Linnes'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Altay uzanarak gole izin vermedi

31' Caner'in kullandığı köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinden gelişine bir şut çeken Gustavo'nun vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

36' Galatasaray'da Feghouli ağları sarstı ancak bayrak havada, karar ofsayt.

38' Fenerbahçe'de Caner'in kullandığı taç atışı sonrasında ceza sahasında topla buluşan Valencia'nın dönerek yaptığı vuruş farklı şekilde auta çıktı.

43' Kullanılan köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

48' Galatasaray'da Feghouli'nin sağ kanattan yaptığı orta kaleci Altay'ın kucağında kaldı.

52' Ceza yayında topla buluşan Deniz'in vuruşu direk dibinden auta gitti.

61' Caner'in kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Tisserand kafayı vurdu, şutu kaleci Fatih'te kaldı.

62' Fenerbahçe'de Lemos'un kullandığı serbest vuruş yandan dışarı gitti.

67' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşu Galatasaray savunmasında Luyindama uzaklaştırdı.

72' Emre Kılınç'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şutunu kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.

77' Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Linnes, Belhanda, Taylan, Feghouli, Emre, Arda, Falcao

Fenerbahçe: Altay, Caner, Tisserand, Lemos, Gökhan, Gustavo, Sosa, Ozan, Deniz, Thiam, Valencia