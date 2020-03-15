Galatasaray 0-0 Beşiktaş
Süper Lig'de 26. hafta maçında Galatasaray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı 50 oldu. Beşiktaş ise puanını 44'e yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
7. dakikada Donk'un savunmadan attığı uzun topa hareketlenerek ceza sahasına giren Onyekuru, altı pasın sağ çaprazından sert vurdu ama meşin yuvarlak araya giren Gökhan Gönül'e çarparak kornere gitti.
17. dakikada Seri'nin sağdan kullandığı kornerde topa iyi yükselen Donk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
30. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası içinde kaptırdığı topu Falcao, ceza yayındaki Feghouli'ye çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.
32. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Hutchinson vurdu, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
45 1. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Seri'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Derbinin ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarı birazdan...
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