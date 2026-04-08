Galatasaray ya kopacak ya yakalanacak!

Galatasaray, Trabzonspor yenilgisinin ardından sezonun en kritik maçlarından birine bugün Göztepe deplasmanında çıkacak. Hafta sonu yaşadığı kaybın ardından Fenerbahçe ve Trabzonspor 1 maçı eksik sarı kırmızılılar ile puan farkını 1’e indirirken Cimbom bugün kazanırsa takipçileri ile puan farkını yeniden 4’e çıkaracak. Ancak olası bir puan kaybında avantajını kaybedecek. Yenilgi ya da beraberlik durumunda 26 Nisan’da oynanacak derbide Fenerbahçe’nin liderlik koltuğunu devralma şansı doğacak. Cimbom puan kaybeder ve derbi berabere sona ererse bu kez Trabzonspor’a aradan sıyrılma şansı doğacak.

İcardi yedek gol umudu Barış Alper

3 büyük takımın da zirve yarışını yakından ilgilendiren Göztepe-Galatasaray maçı bugün saat 20.00’de Gürsel Aksel Stadı’nda başlayacak ve mücadelede Alper Akarsu düdük çalacak. Galatasaray’da sakatlığı süren Victor Osimhen ile cezalı Abdülkerim Bardakcı yok. Ağrıları bulunan Yunus Akgün’ün mücadeleye kulübede başlaması bekleniyor. Trabzonspor maçında hayal kırıklığı yaratan Mauro İcardi’nin de kulübeye çekileceği ve Barış Alper Yılmaz’ın santrfor bölgesinde yer alacağı öğrenildi. Göztepe’de ise sakat İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır’ın yanı sıra cezalı Malcom Bokele yok.

Ligin en az gol yiyen 2 takımı sahada

Bugünkü erteleme maçı aynı zamanda ligin bu sezon en az gol yiyen 2 ekibini karşı karşıya getirecek. Bu sezon kalesinde 20’şer gol gören Galatasaray ile Göztepe, ligin savunması en güçlü iki takımı olarak dikkati çekerken İzmir ekibi, F.Bahçe ve Beşiktaş dahil İstanbul ekiplerine karşı iç saha performansıyla da dikkat çekiyor. İzmir’de taraftarının önünde Fenerbahçe ile berabere kalan sarı kırmızılılar Beşiktaş’ı da 3-0 mağlup ederken İstanbul takımlarına karşı sahasında oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alıp hiç kaybetmedi.

Muhtemel 11'ler;

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Jeferson, Juan.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Sanchez, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Lang (Sallai), Barış Alper.