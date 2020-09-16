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Basketbol
AA
Haber Giriş: 16.09.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Galatarasay Basketbol Takımı'na yeni forma sırt sponsoru!

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Galatarasay Basketbol Takımı'na yeni forma sırt sponsoru!
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Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı erkek basketbol takımının forma sırt sponsorluğu için taşımalı doğal gaz sektöründen Naturelgaz ile anlaşmaya imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile taşımalı doğal gaz sektörünün öncülerinden Naturelgaz arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. 'Temiz enerji temiz çevre' sloganıyla çevreye saygılı bir şekilde ekonomiye değer katan Naturelgaz, Galatasaray Basketbol Takımı sponsorluğu ile Türk basketboluna da önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Naturelgaz'a 'Yenilmez armada ailesine hoş geldin.' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

 

Galatarasay Basketbol Takımına yeni forma sırt sponsoru

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