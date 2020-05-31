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GeriFutbol Gaizka Garitano'dan 1 yıllık imza
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 16:38,Son Güncelleme:

Gaizka Garitano'dan 1 yıllık imza

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Gaizka Garitano'dan 1 yıllık imza
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Athletic Bilbao, teknik direktör Gaizka Garitano'nun sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2018'in aralık ayından bu yana A takımı çalıştıran 44 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2020-21 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı.

Bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden 27. haftada ara verilen La Liga'da 10. sırada yer alan Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad ile final oynayacak.

Gaizka Garitanodan 1 yıllık imza

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