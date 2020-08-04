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GeriFutbol Gael Clichy: Manchester United ile eşleşirsek harika olur
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 12:41,Son Güncelleme:

Gael Clichy: Manchester United ile eşleşirsek harika olur

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Gael Clichy: Manchester United ile eşleşirsek harika olur
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Medipol Başakşehir'in Fransız sol beki Gael Clichy, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayarak Manchester United ile eşleşmelerinin harika olacağını söyledi.

BBC Radio 5'e konuşan 35 yaşındaki futbolcu, öncelikle UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı elemeleri gerektiğini belirterek, "Eğer bu turu geçersek ve Manchester United ile eşleşirsek bu çok özel ve harika olur. Kalitemizle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programda lig şampiyonluklarını değerlendiren Clichy, "Biraz şanslıydık ve bunu iyi yönettik. Çok büyük bir başarı. 1959 yılından bu yana sadece 5 takımın şampiyon olduğu ligde bunu yapabilmek gerçekten büyük başarı" dedi.

Kendisinin yanı sıra takım arkadaşları Martin Skrtel, Demba Ba ve Robinho'nun 30'lu yaşlarının ortasında olmasıyla ilgili bir soruya Fransız yıldız, "Emeklilik öncesinde değiliz, çalışıyoruz. Ben başkanla buluştuğumda 'Lionel Messi değilim ama öğrendiklerimi getiririm' dedim. Takım olarak 40'tan fazla maça çıktık, ben 37 maçta forma giydim" yanıtını verdi.

Clichy, Premier Lig'de Arsenal ile 2003-2004, Manchester City ile de 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında yaşadığı şampiyonluk sevincini geçen sezon Medipol Başakşehir ile tekrarladı. Fransız oyuncu, turuncu-lacivertli takımda kariyerindeki 4. şampiyonluğa ulaştı.

Gael Clichy: Manchester United ile eşleşirsek harika olur

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