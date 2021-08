gade, BIG kadrosuna katıldı

Alman espor organizasyonu BIG, Danimarkalı oyuncu Nicklas "⁠gade⁠" Gade’i CS:GO kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz Temmuz ayında takımından ayrılan ve free agent olan gade, kısa süre içinde en iyi CS:GO takımlarından birinin dikkatini çekti.

Gade, BIG’e katılmasının ardından duygularını şu şekilde ifade etti: “BIG’e katılacağım kesinleştiğinden beri çok heyecanlıyım. Hâlâ düşündükçe yüzümü bir tebessüm alıyor. Özellik de tam olarak ne yapacağınızı bilemediğiniz bir dönem geçirdikten sonra yeni evimin burası olduğunu bilmek bana büyük bir zevk veriyor. Bu projeyi ileri taşımak ve gereken boşluğu doldurmak için elimden geleni yapmayı umuyorum.”

HYENA ve North’ta oyun liderliği tecrübesi olan gade, BIG’in şu anki IGL’si (oyun-içi lideri) Johannes "⁠tabseN⁠" Wodarz’ın görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olacak. BIG’in CEO’su Daniel Finkler, gade’nin BIG’e katılmasıyla ilgili şunları söyledi: “Deneyimi ve liderlik vasıfları göz önünde bulundurulduğunda Nicklas’ın takımın geleceğinde kilit bir role sahip olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda tabseN’i hem oyun içi hem oyun dışı destekleyecek. Ana takım kadromuzun son halini önümüzdeki günlerde açıklayacağız.”

BIG’in yeni takımıyla birlikte sahneye çıkış yapacağı ilk etkinlik ESL Pro League Season 14 olacak.

BIG’in şu anki kadrosu şu şekilde:

Johannes "⁠tabseN⁠" Wodarz

Tizian "⁠tiziaN⁠" Feldbusch

Ismailcan "⁠XANTARES⁠" Dörtkardeş

Nils "⁠k1to⁠" Gruhne

Florian "⁠syrsoN⁠" Rische

Nicklas "⁠gade⁠" Gade

Dustin "⁠DuDe⁠" Großmann (coach)

A star from the North joins our constellation. ⭐



Please welcome @gadeCS_ to BIG! #GOBIG



📰 https://t.co/1S2AaI6ayM pic.twitter.com/usksCBvxDZ