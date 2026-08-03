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Gabriel Sara'dan transfer yanıtı: 'Benim elimde olan bir şey değil!'

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#Galatasaray#Gabriel Sara#Transfer
Gabriel Saradan transfer yanıtı: Benim elimde olan bir şey değil
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2026 11:04

Galatasaray, Rennes ile hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

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Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransız ekibi Rennes'le 3-3 berabere kalan Galatasaray'da Gabriel Sara, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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"DÜZELTMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR"

"Asla tatmin olmuyorum, her zaman daha iyisini istiyorum. Hep daha fazlası için açım. Düzeltmemiz gereken şeyler var ama genel olarak da mutluyum diyebilirim."

Gabriel Saradan transfer yanıtı: Benim elimde olan bir şey değil

"TRANSFER DE OLACAKTIR MUTLAKA"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Brezilyalı futbolcu, "Transfer benim elimde olan bir şey değil, çok bilgim olan bir şey değil ama transfer de olacaktır mutlaka." dedi.

RAMS Park'ta oynamanın kendileri için özel olduğunu belirten Gabriel Sara, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Evimizde oynadığımızda keyif alıyoruz. Umarım sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu kutlarız."

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#Galatasaray#Gabriel Sara#Transfer

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