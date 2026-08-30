Gabriel Sara'dan Osimhen ve Leao yorumu!

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Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi evinde 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Gabriel Sara, Wilfred Singo ve Jankat Yilmaz maç sonu konuştu.

JANKAT YILMAZ: KENDİMİ HER ZAMAN HAZIR TUTMALIYIM

"İyi bir rakip vardı karşımızda. Uzun toplarla oynadılar. Maçın başında alışamadığımız için adaptasyon süreci oldu. Toparlanınca daha rahat bir oyun oynadık. İkinci topları da aldık. İlk resmi maçımda arkadaşlarım beni motive etti, onurlandırdılar. Elimden geleni vermeye çalıştım. Taraftarımıza, takımımıza teşekkür ederim. 3 puan önemliydi.

Ben kendimi hazır tutmalıyım. Bugün bir şans doğdu. Bu şekilde olmasını istemezdim. Uğurcan abi sakatlık hissetti. Takımımız dediğim gibi bana çok yardımcı oldu. Elimden geleni yaptım. Hatalarımıza bakacağız, ders çıkaracağız."

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SARA: 'OSIMHEN, NEREYE GİDECEĞİMİ BİLİYORDU'

"Zorlu bir maçtı, zorlu bir rakip vardı. Değişik bir oyun tarzları var. Daha çok uzun top oynuyorlar. İkinci yarı daha yoğun oynamayı başardık ve kazandık.

Osimhen'e daha çok şut atmasını söyledim. Akıllı bir oyuncu. Nereye gideceğimi biliyor. Çok güzel bir pas verdi. Ne mutlu bana ki gol attım.

Zor bir maçtı. Zor bir rakibe karşı oynadık. Çok değişik bir oyun tarzları var bize göre. Uzun top oynadılar ve bunu bekliyorduk. İlk yarı daha zorlu geçti ama ikinci yarıda daha iyi oynadık ve maçı aldık.

Leao'yu anlatmama gerek yok. Ne kadar kaliteli olduğunu herkes biliyor. Galatasaray'ın özel oyuncuları alma başarısı var. Onun gelişiyle birlikte özel sonuçlar almaya devam edeceğiz."

SINGO: GALİBİYET ÖNEMLİYDİ

"Bu akşam iyi bir maç çıkardık. Galibiyet çok önemliydi. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız.

Büyük rakipler var Şampiyonlar Ligi'nde. Buraya katılıyorsanız hazırsınızdır. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde en iyi oyunlarımızı oynamak istiyoruz."