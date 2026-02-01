Gabriel Sara'dan Osimhen ve Icardi kıyası!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Gabriel Sara, Sallai ve yeni transfer Yaser Asprilla, galibiyeti değerlendirdi.

ASPRILLA: "KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ TAKİP EDİYORDUM"

"Küçüklüğümden beri takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok büyük bir kulüp. Bana çok güzel bir projeden bahsettiler. Davinson ile de konuştum. Yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna eriştim.

Takım arkadaşlarım büyük oyuncular. Onlardan hem kişisel yardım görüyorum hem futbol açısından... Bu büyük futbolcularla her gün beraber çalıştığım için çok mutluyum."

SARA: ÜST DÜZEY İKİ SANTRAFOR

"Çok iyi bir maçtı. İyi kontrol ettik, odaklandık. Takımın performansından çok gurur duyuyorum.

İki tane üst düzey santrfor, Osimhen ve Icardi, gol sayısında onların hemen arkasından gelsem de çok mutlu olurum. Çok iyi oynarken de gol atamadığım oldu. Bu futbol, olabiliyor böyle şeyler.

Galatasaray, transfer konusunda çok iyi. Hep çok üst seviye oyuncular geliyor. Asprilla ve Lang yardım etmeye geldilr ve baskı altında iyi oynadılar. Hem onlar bize hem biz onlara yardım edeceğiz."

SALLAI: TEMİZ BİR GALİBİYET

"Motive olmamız gerekiyor şampiyonluk için. Bu açıdan 3 puan çok önemliydi. Temiz bir galibiyet aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz.

Yüzde yüzümü vermek istiyorum bu kulüp için. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum."