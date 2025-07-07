Gabriel Sara'dan Galatasaray ve Alex de Souza itirafı! 'Premier Lig'den de teklifler vardı ama...'

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Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, ülkesinin basını ESPN Brasil'e açıklamalarda bulundu. Sarı - kırmızılılara imza sürecini anlatan 26 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'den teklifler almasına rağmen Türkiye'ye geldiğini dile getirdi.

İşte Gabriel Sara'nın açıklamaları;

"HER ZAMAN BÜYÜK BİR ALEX HAYRANIYDIM"

"Alex'in her zaman büyük bir hayranıydım ve biz onlara karşı oynadık, o Antalya'da çalışıyordu. Soyunma odasında selamlaştık ve ben maça odaklanmıştım, ta ki onu görene kadar, ve onu gördüğümde kalbim küt küt attı, anlıyor musun? Onu selamladım, ne diyeceğimi bilemedim çünkü o diğer tarafın temsilcisi. O an midemde bir ürperti hissettim, dostum, bu Alex! Sonra Instagram'da birbirimizi takip ettik, hatta bana mesaj bile attı, biraz sohbet ettik. Sanırım şimdi biraz daha sakinim, ama o an gerçeküstüydü."

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"ZIDANE ÖYLE BİR TOP OYNADI Kİ..."

"Her zaman hayranı olduğum bir adam vardı, o da Zidane'di. Evet, onu canlı olarak pek izlemedim tabii ki, internetten birçok maçını izledim. Ama 2006'ya dair çok iyi anılarım var, bizim için iyi değil, ama Dünya Kupası'nı izliyorduk, o zamanlar 7 yaşındaydım, futboldan hiç anlamıyordum Ve iyi, harika bir milli takımımız vardı, o zamanlar sadece Brezilya'nın oyuncularını tanıyordum, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano ve biz evde Fransa'ya karşı oynanan maçı izledik ve hayatımda hiç görmediğim bu adam ortaya çıktı, çok havalı bir krampon, havalı bir forma, o kel kafası, maçı sırtında taşıdı ve gitti. Ve sanırım o günden itibaren ona hayran kaldım, anlıyor musun?

Benim için gerçeküstü bir şeydi. O kadar şok oldum ki, bu adam inanılmaz bir zarafete sahip ve herhangi bir takıma karşı oynamıyor, bize karşı ve teorik olarak dünyanın en iyi takımına karşı oynuyor. Ve bu benim için çok önemliydi. O günden sonra onun hakkında, hayatı hakkında çok araştırma yapmaya başladım, kitabını okudum. Bazen onun eski maçlarını izliyorum.

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Saha içindeki davranışları, topu iki ayağıyla her iki tarafa da sürmesi... İnanılmaz bir zarafet, topu kontrolü gerçeküstüydü, top asla elinden kaçmazdı. Yani, onu izlemeyi seviyorum çünkü, şey, sana zarif ve izlemesi keyifli bir futbolcu söylemek gerekirse, Zidane olurdu."

"KARİYERİMİ BREZİLYA'DA TAMAMLAYACAĞIM"

"Kariyerimi burada bitireceğim. Burada bir şeyler kazanmak istiyorum. Paulista'yı kazandım, bundan memnun kaldım' falan değil, daha fazlasını istiyorum. Sao Paulo, sadece Paulista'yı kazanıp bundan memnun kalmak için çok büyük bir kulüp."

"SOKAKTA KILIK DEĞİŞTİRİYORUM"

"Fanatizm, futbol tutkusudur ve futbolcular orada yıldız gibi muamele görürler. Böylece, futbolcu olduğum için sokakta insanlar bana bedava şeyler verdi, kuyrukların önüne geçmeme izin verdi, anlarsın ya, ben anlamadığım şeyleri insanlar bana anlatıyor, ben de akışına bırakıyorum. Ve kendimi gizlemek zorunda kaldığım anlar oldu, çünkü tarihi bir şehirdeyiz, ben turistik yerleri, bazı şeyleri görmeyi seviyorum. Ama eşimle öylece gidemeyiz. Sonra bir an geldi ki şapka, gözlük takmak zorunda kaldım. Sultanahmet Camii'ne gittim. Evet, Kapalıçarşı'ya gitme fırsatım olmadı, çünkü orası da çok çılgın olurdu. Ama her dışarı çıktığımda, tadını çıkarmak için mümkün olduğunca kılık değiştirmeye çalışıyorum."

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"PREMIER LİG'DEN TEKLİFLER VARDI AMA..."

"Galatasaray geldi, transfer döneminin başında değil ama beni transfer etmek için en çok çaba gösteren takımdı. Premier League'den de bazı teklifler aldım ama bence hiçbiri Galatasaray'ın gösterdiği ilgiyi göstermedi. İlk başta, ilk anda Türkiye'ye gitmek istemiyordum, bunu hep söylüyorum çünkü eşim hamileydi, doğum zamanı çok yakındı, bu yüzden çok büyük bir değişiklik olacaktı, ama Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı daha ağır bastı. Premier League'de oynama fırsatım olmasaydı, onun kadar iyi bir ligde oynamak isterdim. Büyük kulüplerin olduğu rekabetçi bir ligde, farklı şeyler deneyimlemek isterdim. Sanırım bu yüzden Galatasaray'ı seçtim."

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"BREZİLYA FORMASINI HAYAL EDİYORUM"

"Bu yıl Galatasaray'da olduğumuz için Şampiyonlar Ligi var, bence iyi bir Şampiyonlar Ligi performansı sergilersek, işler daha iyiye gidebilir, tabii ki sadece Türkiye'de oynayarak bir fırsat yakalayacağımı düşünmüyorum, rekabetin seviyesi nedeniyle. Ama tabii ki her zaman buna odaklanıyorum ve bunu hayal ediyorum. Evet, en önemlisi Brezilya Milli Takımı. O kadar ki, Galatasaray'a transferim Brezilya Milli Takımı'nı düşünerek oldu, oynamak için. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, radarımda var, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok zor olurdu. İşte bu. Ve sanırım sahada attığım her adımda, sarı Brezilya formasını hayal ediyorum."

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