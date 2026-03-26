Gabriel Sara'dan Galatasaray itirafı! Transfer olma sebebini açıkladı

Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2026 11:51

Brezilya'nın Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Gabriel Sara, milli takım kampında açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, açıklamalarında Galatasaray'a transfer olma nedenini de söyledi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Gabriel Sara, gösterdiği performansla Brezilya Milli Takımı'na seçilmeyi başardı. 26 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Fransa ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Sara, Brezilya Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu.

İşte Gabriel Sara'nın açıklamaları:

Büyük bir sürpriz oldu. Üç ay öncesine baksam, burada olacağımı hayal bile edemezdim. Çocukluk hayalimi yaşarken, duygusal bir an yaşadım. Geçmişimize bakıyoruz, ne kadar çok çalıştığımızı görüyoruz ve çok minnettar hissediyoruz, aynı zamanda kendimi çok motive hissediyorum. Bu bir çalışmanın başlangıcı, bir yolculuğun başlangıcı ve umarım formda ve iyi durumda olurum, elimden gelenin en iyisini yapıp (takımda) kalabilirim.

İngiltere'de geçirdiğim dönemde teknik olarak çok geliştim ve daha olgunlaştım. Yeni pozisyonlarda her zaman olabildiğince çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Günümüzde bir oyuncu her pozisyona uyum sağlayabilmelidir.

Galatasaray yetkilileriyle yaptığım görüşmelerden biri, ve sanırım beni oraya gitmeye ikna etmelerinin sebebi de buydu, Şampiyonlar Ligi hakkındaydı. İlk konuşmamız Şampiyonlar Ligi ve Milli Takım üzerineydi. Bana, Şampiyonlar Ligi’nde rekabetçi bir takım kuracaklarını ve bunun Milli Takım’a dikkat çekebileceğini söylediler. Ve gerçekten de öyle oldu.

Aslında kariyerimdeki her adımımı Milli Takım’a girmek amacıyla attım. Oldukça sakin ve soğukkanlı biriyim. Milli takımda yer edinmenin kolay olmadığını biliyorum. Ama yapmam gereken, günlük çalışmayla en iyi şekilde faydalanmak. Bu fırsatı sonuna kadar yakalamak.

 

