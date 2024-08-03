Gabriel Sara kimdir, nereli, kaç yaşında? Gabriel Sara hangi takımlarda oynadı?

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Gabriel Sara, Brezilyalı bir futbolcu olarak, kariyerine São Paulo'da başladı ve burada başarılı bir performans sergiledi. 2022 yılında Norwich City'ye transfer oldu ve takımın önemli oyuncularından biri haline geldi. Peki, Gabriel Sara kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

GABRIEL SARA KİMDİR?

Gabriel Davi Gomes Sara, 26 Haziran 1999'da Joinville, Brezilya'da doğdu. Futbol kariyerine São Paulo'nun gençlik akademisinde başladı ve burada profesyonel olarak forma giydi. Kariyerine São Paulo'da başladığı süre boyunca 120 maçta 17 gol attı. 2022 yılında İngiliz kulübü Norwich City'ye transfer oldu.

GABRIEL SARA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gabriel Sara, 2017'de São Paulo'nun A takımında ilk kez sahaya çıktı ve 2022 yılına kadar burada oynadı. 2022'de Norwich City'ye transfer oldu ve takımda önemli bir rol üstlendi. EFL Championship'te birçok kez gol atarak takımına katkı sağladı. Sara, ayrıca Ağustos 2023'te EFL Championship Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı ve 2023-2024 sezonunda EFL Championship Yılın Takımı'na seçildi.