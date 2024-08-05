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Gabriel Sara: Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız

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#Transfer#Galatasaray#Sara
Gabriel Sara: Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 07:00

Galatasaray'da kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Sara 5 yıllık imza sonrası konuştu.

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Galatasaray'ın 5 yıllık sözleşme imzaladığı Gabriel Sara sarı kırmızılı takıma geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Brezilyalı futbolcu imza sonrası yaptığı açıklamada “Çok heyecanlıyım. Bana projeyi anlattılar ve buraya geldim. Gerçekten inanılmaz büyük bir kulüp. Instagram hesabımdan belirttiler, taraftarlarımız çok heyecanlılar. Ben de aynı heyecanı paylaşıyorum. Bir an önce taraftarlarımızla buluşmak istiyorum. Galatasaray ile birbirimiz için yaratılmışız” dedi.

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JARDEL'İ GERİDE BIRAKTI

Galatasaray oyuncunun maliyetini de açıklarken Norwich City’ye 9 eşit taksitte 18 milyon Euro ödenecek. Böylece Sara, 17 milyon Euro’ya alınan Jardel’i geçip kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Brezilyalı futbolcu ise yıllık 2 milyon 750 bin Euro alacak.

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#Transfer#Galatasaray#Sara

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