×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Gabriel Sara: 'Adil değil, yalan söylüyorlar!'

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Gabriel Sara#Süper Lig
Gabriel Sara: Adil değil, yalan söylüyorlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2026 22:57

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere’den özel antrenörler getirip çalıştığıyla alakalı çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Eyüpspor’u 5-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Müsabakanın ardından Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, sosyal medyada hakkında çıkan iddialarla alakalı basın mensuplarına açıklama yaptı.

Sara, "İngiltere'den antrenörler getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum sadece. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oluyor. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil" ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınMauro Icardi, Juventus maçı için taraftarı işaret etti: Bunu iyi kullanmalıyızMauro Icardi, Juventus maçı için taraftarı işaret etti: 'Bunu iyi kullanmalıyız!'Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Gabriel Sara#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!