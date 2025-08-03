Gabriel Sara: '2 asist yaptım ama yeterli değil!'

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında son provasında Lazio ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sara'nın açıklamaları;

Lazio karşısında sergilediği performansın yeterli olmadığını dile getiren Sara, "İyiyim. Bugün de 2 asist yaptım ama yeterli değil. Daha çok çalışmam gerekiyor. Daha iyisini yapmam gerekiyor. Bu, yeterli değil." şeklinde konuştu.

Brezilyalı yıldız, "Ben her yerde oynarım. 10 numarada, 8 numarada hiç fark etmez. Hocam nerede göre verirse oynarım. Galatasaray kazansın bana yeter" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.