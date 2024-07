Gabriel Paulista: "Kazanma ruhumu Beşiktaş'a yansıtmak istiyorum..."

Haberin Devamı

Gabriel Paulista, yeni transferlerden her zaman beklentilerin fazla olduğunu kaydederek, "Büyük takımlarda baskı her zaman vardır, bu da çok normal. İyi kariyerli oyunculara baskı daha fazla olur. Benden beklentilerin farkındayım. Her maçta kalitemi göstermek istiyorum. Beşiktaş şampiyonluk için mücadele etmesi ve kazanması gereken bir takım. Her zaman buna odaklanarak, kendi tecrübelerimi, kazanma ruhumu yansıtmak istiyorum. Ligi, kupayı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kazanmak için savaşmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Saha içinde lider bir özelliği olduğunu aktaran Paulista, "Kariyerim boyunca çok çalışan bir oyuncu oldum. Her zaman büyük takımlarda oynadım. Yine büyük bir takımda oynuyorum. Sürekli kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Gençlere tecrübelerimi aktarıyorum. Saha içinde ve dışında lider olduğumu söyleyebilirim. Önümüzde uzun bir sezon var. Kısa sürede adapte olup sahadaki kaptan gibi liderliğimi göstermek istiyorum." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

- "Ben kendi alanını, kendi bölgesini korumak için savaşmayı öğrendim"

Beşiktaş'ta yeni bir hikaye yazmak istediğini söyleyen Paulista, "Futbolda takımlar bazen iyi bazen kötü oynayabilirler. Bu futbolun doğasında var fakat taraftarlar asla sahada isteğini kaybeden oyuncu görmeyecekler. Her zaman kazanma tutkusunu ve isteğini görecekler. Bunu her zaman gösterdim. Ailemden de bunu öğrendim. Ben kendi alanını, kendi bölgesini korumak için savaşmayı öğrendim. Bunu hayatım boyunca yanında taşıyan bir oyuncu oldum." ifadelerini kullandı.

- "Burada başarılar kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Yeni kariyerine kolay adapte olacağına inandığını vurgulayan tecrübeli stoper, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Burada olmaktan mutluyum. Günlerim iyi geçiyor. Adaptasyon sürecim devam ediyor. İstanbul harika bir şehir, Sao Paolo'ya benziyor. Çok kalabalık, çok trafik var. Bu yüzden adaptasyonumun kolay olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın büyüklüğünü anlatmaya gerek yok. Burada başarılar kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Haberin Devamı

Geçmişte Beşiktaş'ta görev yapan birçok Brezilyalı oyuncu olduğu hatırlatılan Paulista, "Zago'nun kariyerini biliyorum. Takip ettiğim bir oyuncuydu. Önemli başarılara imza attığını biliyorum. Onun gibi kupalar kazanmak ve kendi hikayemi yazmak istiyorum. Her gün çok çalışıp o aşamaya gelmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde önemli teknik adamlarla çalıştığını aktaran Beşiktaşlı stoper, "Daha önce Beşiktaş'la görüşmeler olmuştu ama olumlu sonuçlanmadı. Kariyerimde Simeone gibi çok önemli teknik direktörlerle çalıştım. Belki her oyuncunun hayalidir öyle büyük bir hocayla çalışmak. Valencia'da çalıştığım Marcelinho benim için baba gibiydi. Burada da Giovanni van Bronckhorst ile benzer bağı yakalayacağımı ve onunla başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Haberin Devamı

Takım içinde iyi bir arkadaşlık olduğunu dile getiren Paulista, Beşiktaşlı taraftarlara şöyle mesaj verdi:

"Geldiğimden itibaren iyi bir birliktelik gördüm. Farklı diller konuşulsa da herkes birbirine yardımcı oluyor. Grup oldukça iyi. Birlik olmalıyız. Saha içinde buna ihtiyacımız olacak. Saha içindeki durumları 1-2 oyuncuyla değil tüm takım olarak çözeceğiz. Burada iyi bir grup görüyorum. Bu grupla da Beşiktaş'a yakışan büyük başarılar için savaşacağız. Yeni oyuncular gelecek. Sahada bitmeyen bir istek görecekler. Kaybetmeyi kabullenmeyen, başarılar kazanmak için savaşma ruhunu göstereceğiz."