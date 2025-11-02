Gabriel Paulista: 'Golleri bireysel hatalardan yedik!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi ve Gabriel Paulista, mücadelenin ardından mağlubiyeti değerlendirdi.

NDIDI: BİR ŞEYLER İNŞA ETMELİYİZ

"Maç bizim için iyi gidiyordu. Elimizden geleni yapmamız gerektiğini biliyorduk. 2-0 öne geçtik. Kırmızı karttan sonra golü yiyince, geri dönüşleri için ihtiyaçları olan ivmeyi biz verdik. Maç içinde mücadele ruhumuz vardı. Bunun üzerine bir şeyler inşa etmeliyiz. Kalitemiz var. Hep beraber bir bütün olmalıyız. Bu sezon iyi şeyler başarabileceğiz bir durum yaratabiliriz."

PAULISTA: GOLLERİ BİREYSEL HATALARDAN YEDİK

"Maça harika başladık. Kırmızı kartla birlikte oyunun yönü değişti. Rakibe fazla izin vermeye başladık. Futbolda bunlar oluyor. Biraz daha sakin kalsaydık 3. golü atabilirdik. Yediğimiz gollerde de aslında rakibimizin çok bir şey yaparak attıkları değildi. Bireysel hatalar, takım hatalarından yedik 3 golü de. Kendimizi eleştirmeliyiz."

