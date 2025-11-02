×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Gabriel Paulista: 'Golleri bireysel hatalardan yedik!'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Gabriel Paulista#Wilfried Ndidi
Gabriel Paulista: Golleri bireysel hatalardan yedik
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 23:00

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ve Wilfried Ndidi, 2-0'dan 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta Wilfried Ndidi ve Gabriel Paulista, mücadelenin ardından mağlubiyeti değerlendirdi. 

NDIDI: BİR ŞEYLER İNŞA ETMELİYİZ

"Maç bizim için iyi gidiyordu. Elimizden geleni yapmamız gerektiğini biliyorduk. 2-0 öne geçtik. Kırmızı karttan sonra golü yiyince, geri dönüşleri için ihtiyaçları olan ivmeyi biz verdik. Maç içinde mücadele ruhumuz vardı. Bunun üzerine bir şeyler inşa etmeliyiz. Kalitemiz var. Hep beraber bir bütün olmalıyız. Bu sezon iyi şeyler başarabileceğiz bir durum yaratabiliriz."

Gözden KaçmasınBeşiktaşta maç sonu hakem tepkisi: Daha dikkatli olmalılarBeşiktaş'ta maç sonu hakem tepkisi: 'Daha dikkatli olmalılar'Haberi görüntüle

PAULISTA: GOLLERİ BİREYSEL HATALARDAN YEDİK

"Maça harika başladık. Kırmızı kartla birlikte oyunun yönü değişti. Rakibe fazla izin vermeye başladık. Futbolda bunlar oluyor. Biraz daha sakin kalsaydık 3. golü atabilirdik. Yediğimiz gollerde de aslında rakibimizin çok bir şey yaparak attıkları değildi. Bireysel hatalar, takım hatalarından yedik 3 golü de. Kendimizi eleştirmeliyiz."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Gabriel Paulista#Wilfried Ndidi

BAKMADAN GEÇME!