Gabriel Paulista: Enerjimizi sahaya çok güzel yansıttık

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Başarılı savunmacı, takım olarak iyi bir iş çıkarttıklarını belirtirken, “Rakibimiz iyi oynayan bir takımdı. Fiziksel olarak da bize zorluk çıkardılar. İyi direndik, iyi mücadele ettik ve 2-1 maçı kazandık. Takımla birlikte iyi iş çıkardık. Cumartesi günü oynadığımız maçta iyi bir enerjimiz yoktu. Bugün bu enerjiyi sahaya yansıttık” dedi.

Uzun bir sakatlığın ardından sahaya döndüğünü ve yorgun olduğu için oyundan çıktığını belirten Brezilyalı futbolcu, şöyle devam etti: “Takımıma pozitif katkı sağladığımı düşünüyorum. Ben kendimi iyi hissediyorum. Hocama bana forma şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Şimdi Başakşehir karşılaşmasına hazırlanacağız.”

SONUNA KADAR SAVAŞIP KAZANDIK

Maçın yıldızlarından Svensson, oyunun çok zor geçtiğini belirtirken, “Bugün kolay maç olmadı, zor oldu. Çok iyi oynamadık ama sonuna kadar savaştık. Her zaman olduğu gibi 3 puan almak en önemlisi. Mutluyuz. Maç için her şeyimi verdim” dedi.

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KENDiMi FORVET OLARAK GÖRÜYORUM

Bu sezon ilk kez santrforda maça başlayan ve ilk golünü de atan Semih, galibiyet için mutlu olduğunu belirtirken, “Kendimi forvet olarak görüyorum ama hocam nerede görev verirse orada oynarım” derken, “Bu gücün nereden geliyor?” sorusuna, “Ekstra çalışıyorum ama doğuştan da gelen bir şey bu” yanıtını verdi.