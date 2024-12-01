Gabriel Paulista ameliyat edildi! Sahalara dönüş tarihi...

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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta maçında Beşiktaş'ın Maccabi Tel-Aviv ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan Gabriel Paulista ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası sol kalça ön adale (rektus femoris) tendonunda tam kat yırtık saptanan oyuncumuz Gabriel Paulista, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edilmiştir. Cerrahi rektus femoris onarımı gerçekleştirilen Paulista’nın rehabilitasyon sürecine en kısa zamanda başlanacaktır. Gabriel Paulista’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

3 AY YOK

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a Atletico Madrid'den transfer olan deneyimli stoper Paulista, sakatlıktan kurtulamadı. 6 Ekim'de kısmi bağ kopması yaşayan ve 5 maçı kaçıran Brezilyalı, Tel-Aviv maçında da yaşadığı sakatlıktan ötürü 3 aydan önce dönmesi beklenmiyor.

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Siyah beyazlı forma ile şu ana kadar 16 maçta süre alan Gabriel Paulista, 1250 dakika süre sahada kaldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı üretti.

HÜSEYİN YÜCEL ZİYARET ETTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, sol kalça ön adale tendonunda yırtık teşhisi sonrası ameliyat edilen Gabriel Paulista'yı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette asbaşkan Onur Göçmez de yer aldı.

Yücel, bir süre sohbet ettiği Paulista'ya sahalara daha güçlü döneceği temennisinde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve acil şifalar diledi.