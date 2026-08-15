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Gabriel Martinelli’den Galatasaray kararı!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Gabriel Martinelli#Transfer
Gabriel Martinelli’den Galatasaray kararı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2026 09:38

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a hedefindeki Gabriel Martinelli'den haber geldi.

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Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması devam ederken hücum hattı için gündeme gelen isimlerden Gabriel Martinelli konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

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The Athletic'in haberine göre, Arsenal forması giyen Brezilyalı yıldız, Galatasaray'a transfer olmak istemediğini kulübe iletti.

Gabriel Martinelli’den Galatasaray kararı

Konuya ilişkin haberde yazılanlar şu şekilde oldu:

"Arsenal, Gabriel Martinelli’nin Galatasaray’a transfer olmak istemediği konusunda bilgilendirildi

The Athletic, çarşamba günü Arsenal’in Martinelli için Galatasaray’dan 45 milyon euroluk teklif aldığını duyurdu.

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Gabriel Martinelli’den Galatasaray kararı

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Brezilya milli takım oyuncusunun Arsenal ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar sürüyor ve kulübün sözleşmeyi 2028'e kadar uzatma opsiyonu bulunuyor.

Arsenal, 25 yaşındaki Martinelli için cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakıyor ancak futbolcu kulüpten ayrılmak için herhangi bir talepte bulunmuyor."

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#Galatasaray#Gabriel Martinelli#Transfer

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