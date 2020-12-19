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GeriFutbol Gabriel Heinze, MLS ekibi Atlanta United'ın teknik direktörü oldu!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.12.2020 - 13:07 | Son Güncelleme:

Gabriel Heinze, MLS ekibi Atlanta United'ın teknik direktörü oldu!

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Gabriel Heinze, MLS ekibi Atlanta United'ın teknik direktörü oldu!
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Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United'ın teknik direktörlüğüne, Gabriel Heinze getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki eski Arjantinli milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbolculuk döneminde Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya, Roma, Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Heinze, teknik direktörlük kariyerinde ise ülkesinin Godoy Cruz, Argentinos Juniors ve Velez Sarsfield takımlarını çalıştırdı.

2018'de MLS şampiyonluğuna ulaşan Atlanta United, geçen sezon play-off'lara yükselememişti.

Gabriel Heinze, MLS ekibi Atlanta Unitedın teknik direktörü oldu

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