Gabon'da Aubameyang ve Lemina şoku! Kadrodan çıkarıldılar...

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Arsenal'da kadro dışı olmasına karşın Gabon'un Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer alan Pierre-Emerick Aubameyang, koronavirüse yakalandıktan sonra oluşan kalp rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Aubameyang ile birlikte eski Galatasaraylı Mario Lemina'nın da benzer bir rahatsızlık yaşadığı ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Gabon teknik direktörü Patrice Neveu, "Onları kulüplerine geri göndermek için akıllıca bir karar aldık, böylece orada daha kapsamlı kontrolleri yapılabilecek" dedi.