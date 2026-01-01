×
Gabon Milli Takımı'na şok! Hükümet askıya aldı

#Afrika Kupası#Gabon#Futbol
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 19:07

Gabon'da hükümet, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenen milli takımı askıya aldı.

Gabon'da hükümet, Afrika Uluslar Kupası'ndan elenen milli takımı ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Gabon Milli Takımı'nın kupada alınan "onur kırıcı" sonuçlar sebebiyle süresiz askıya alındığı ve teknik heyetin sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.

Pierre-Emerick Aubameyang ve Bruno Ecuele Manga'nın milli takımda forma giymesinin hükümet kararıyla yasaklandığı da ifade edildi.

Ayrıca Gabon Futbol Federasyonuna tam sorumluluk üstlenmesi konusunda çağrıda bulunuldu.

Galatasaray'dan Mario Lemina'nın da forma giydiği Gabon, 2025 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Fildişi Sahili, Kamerun ve Mozambik ile mücadele etti. Gabon, üç maç sonunda puansız son sırada yer alarak turnuvanın grup aşamasında elendi.

