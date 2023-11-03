Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Son idmanda yok | Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, hücum ve savunma çalışmalarıyla sona erdi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.

ICARDI VE NDOMBELE YOK



Galatasaray'da Mauro Icardi ve Ndombele son antrenmanda yer almadı. Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarında iğneyle görev yapan Arjantinli yıldızın, Kasımpaşa karşısında forma giyip giymeyeceği son gün belli olacak.

Sarı kırmızılılarda Tanguy Ndombele'de ise kas sakatlığı nedeniyle 1 haftadır tedavi görüyor. Kasımpaşa'ya karşı kadroda olması beklenmiyor.

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ANTRENMAN YAPMADAN İĞNEYLE MAÇLARDA OYNUYOR

Spor Toto Süper Lig’in 9’uncu haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrıları başlayan Icardi’nin MR tetkiklerinde sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edildi.

Tedavi süreci esnasında dinlenmesi beklenirken Icardi, Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçında iğne olarak sahaya çıktı. 10'uncu haftada yani geçtiğimiz hafta sonu oynanan Çaykur Rizespor deplasmanı öncesinde de tüm spor camiasının dinlenmesini beklediği Icardi, yine iğne tedavisi ile sahadaki yerini aldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0 kazandıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, Icardi için, “İğne olduktan sonra 50-60-70 dakika oynamak fark etmiyor. Maçı bitirebiliyor. İyileşme sürecini kendiliğinden beklersek uzun süre alabilir. Maç oynuyor ama takımla antrenman yapamıyor. Bireysel çalışıyor. Sadece maç günleri iğne olup oynuyor. Takım için fedakârca oynuyor, önemli karakter ortaya koyuyor, takıma katkı sağlıyor. Milli Takım arasının bize yarayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Peki Icardi'nin bu şekilde maçlara çıkması ne kadar doğru?

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Bir süre daha böyle devam etmesi sakatlığın kötüleşmesine neden olur mu?

Tüm bu süreci psikolojik açıdan nasıl değerlendirmek gerekir?



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