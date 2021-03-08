G2’dan KennyS, yedeğe çekildi

G2 Esports, CS: GO takımında oynayan AWP oyuncusu Kenny "KennyS" Schrub'u yedeğe çekti. Bu karar takımın aldığı düşük sıralamalar ve nispeten kötü oyunların ardından geldi. Verilen kararda 25 yaşındaki oyuncunun bireysel performansının da etkili olduğu söylendi.

Takım koçu Damien “maLeK” Marcel yaptığı açıklamada “KennyS”in farklı bir takımda daha iyi performans sergileyebileceğini söyledi. Ayrıca KennyS’in G2 bünyesinde geçirdiği dört yıla olan minnet ve saygısını da dile getirdi. “Kenny, hem G2’nun köklü bir üyesi hem de sahnenin efsanevi oyuncularından biriydi. Birlikte harika zamanlar geçirdik ve inanılmaz anılar yaşadık.”

KennyS’in yerine ise yedeğe alınan Audric “JaCkz” Jug getirildi. Üç ay yedek koltuğunda bekleyen JaCkz, aktif kadroya geri dönmüş oldu. Bununla birlikte takım oyuncularından Nikola “Niko” Kovač’a da AWP dahil olmak üzere daha esnek bir oyun imkânı sunuldu.

G2 Espor Başkanı Danny Engels, KennyS’in yedeğe çekilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu, kendisinin takım üstündeki emeği ve yeteneği göz önünde bulundurularak bizim için alması zor bir karar oldu.” Engels aynı zamanda kendisinin hâlâ bir CS:GO takımını şampiyonluğa taşıyabileceğini ancak kendilerinin CS:GO takımları için izlemeyi planladıkları haritada bunun çok mümkün olmadığı söyledi.

Kadro değişikliği, G2’nun 2020 sonu ve 2021 başında aldığı düşük sıralama verileri sonrasında geldi. Takım, arka arkaya üç BLAST etkinliğinde daha başlarda diskalifiye olmuştu. En son ise IEM Katowice'deki playofflardan düşmüşlerdi.