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GeriFutbol G.Saray'ın sorunu Elon Musk çalışmalarından karışık, Emre Belözoğlu devam eder mi? | Hadi Ben Kaçtım
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Futbol
Haber Giriş: 19.05.2021 - 16:56 | Son Güncelleme:

G.Saray'ın sorunu Elon Musk çalışmalarından karışık, Emre Belözoğlu devam eder mi? | Hadi Ben Kaçtım

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Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Galatasaray'da Fatih Terim ve seçim belirsizlikleri, Fenerbahçe'de ise Emre Belözoğlu bilinmezi ile Ali Koç'un yeni sezona dair yapması gerekenlerin konuşulduğu Hadi Ben Kaçtım özel bölümü sizlerle.

Hadi Ben Kaçtım Galatasaray & Fenerbahçe özel bölümüyle yayında!

Galatasaray'da Fatih Terim görevine devam edecek mi, gelecek sezon sarı-kırmızılıları ne bekliyor? Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bilinmezi, Ali Koç ne yapmalı? Fenerbahçe ve Galatasaray'da belirsizlikler devam ederken Okay Karacan, iki kulübü masaya yatırıyor.

Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

G.Sarayın sorunu Elon Musk çalışmalarından karışık, Emre Belözoğlu devam eder mi | Hadi Ben Kaçtım

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