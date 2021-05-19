G.Saray'ın sorunu Elon Musk çalışmalarından karışık, Emre Belözoğlu devam eder mi? | Hadi Ben Kaçtım

Hadi Ben Kaçtım Galatasaray & Fenerbahçe özel bölümüyle yayında!

Galatasaray'da Fatih Terim görevine devam edecek mi, gelecek sezon sarı-kırmızılıları ne bekliyor? Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu bilinmezi, Ali Koç ne yapmalı? Fenerbahçe ve Galatasaray'da belirsizlikler devam ederken Okay Karacan, iki kulübü masaya yatırıyor.

Yorumlarınızı bekliyoruz, keyifli seyirler.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...