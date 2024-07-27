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G.Saray'da Okan Buruk'tan transfer sözleri: Şampiyonlar Ligi'nde bizi yukarı çekecek bir oyuncu

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#Galatasaray#Okan Buruk#Futbol
G.Sarayda Okan Buruktan transfer sözleri: Şampiyonlar Liginde bizi yukarı çekecek bir oyuncu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 23:55

Avusturya kampının son maçında İtalya Serie A ekibi Parma'ya 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk; kamp süreci, transfer çalışmaları ve takımın genel durumu hakkında açıklamalar yaptı.

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Galatasaray, Avusturya kampındaki 5. hazırlık maçında karşılaştığı İtalyan ekibi Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Parma'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından D-Smart'a açıklamalar yaptı.

"SONUCA TAKILMIYORUZ"

"3 gün arayla iki maç oynadık. Ana amacımız bütün oyuncularımızı hazırlamaktı. Genel olarak iyi geçti. Milli oyuncular bize bu kampta katıldı. Icardi, 80 dakikaya yakın oynadı. O anlamda iyi oldu. Oyun olarak ilk yarı daha iyiydik. İkinci yarı çok fazla değişiklik yaptık ve tempo ve dizilişi kaybettik. Bunlar hazırlık maçı. Çok fazla sonuca takılmıyoruz. Bütün oyuncuları oynatma şansımız oldu. Abdülkerim'i 45'te çıkarmak istiyorduk ama oynamak istedi. Döndükten sonra maç haftasına başlıyoruz. İnanılmaz bir sıcak vardı. Oyuncuların performansını biraz etkiledi."

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"ELIAS JELERT İLERİYE DÖNÜK BİR YATIRIM"

"Elias Jelert dün katıldı takıma. İstekli, dinamik bir oyuncu. Galatasaray için ileriye dönük de bir yatırımı olacak. Nelsson'un burada olması da onun için bir avantaj. İlk kez ülkesinin dışına çıkıyor. Umarım Galatasaray'ın sağ bek açığını kapatır." 

"TRANSFER DÖNEMİNİ BİR KENARA BIRAKIP..."

"Galatasaray taraftarı bize güveniyor, biz onlara güveniyoruz. Hedefimiz bu başarıları devam ettirmek. Hepimiz çok motiveyiz ve iyi bir şekilde devam ediyoruz. Şampiyonluğun en büyük adayı yine biz olacağız. Transfer dönemini de bir kenara bırakıp artık lige odaklanmamız gerekiyor. İnşallah güzel bir sezon olacak."

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SÜPER KUPA MAÇI HAKKINDA

"İki takım da lige hazır olmadan maç yapacak. İki takım da yüzde yüz hazır olmayacak ama kendi oyununu oynayacak. Bugün de Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynadılar. Kaliteli bir takım kurdular ve iyi de bir teknik direktörleri var. Biz kazanarak Galatasaray'ın müzesine kupa götürmek istiyoruz."

"OTURMUŞ KADROYA İKİ TRANSFER YAPACAĞIMIZI SÖYLEDİK"

"Oturmuş bir takımız ve oturmuş takımı korumak bizim için önemliydi. Oturmuş kadroya iki transfer yapacağımızı söyledik. Elimde çok iyi orta saha oyuncuları var ama daha farklı bir profil, Şampiyonlar Ligi ve ligde bizi daha da yukarı çekecek bir orta saha istiyoruz. Onun dışında şu anda acil olarak bir düşüncem yok. İlerleyen günlerde eksikliğimizi gördüğümüzde bir transfer daha yapabiliriz."

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#Galatasaray#Okan Buruk#Futbol

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