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G.Saray Yöneticisi Hatipoğlu: F.Bahçe’den bir Canaydın çıkmadı

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#İbrahim Hatipoğlu#Fenerbahçe
G.Saray Yöneticisi Hatipoğlu: F.Bahçe’den bir Canaydın çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 07:00

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe derbisinde taraftarlarına yapılanları eleştirdi.

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Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu Fenerbahçe derbisinde taraftarlarına yapılanları eleştirirken ezeli rakibe centilmenlik göndermesi yaptı. NTV’ye konuşan Hatipoğlu “Özhan Canaydın başkan, Türk futbol tarihine geçmiş bir centilmendi. 6-0’lık yenilgi sonrası Özhan Canaydın’ın yaptığı tek taraflıydı. Karşı taraftan devamı gelmedi. Bir Özhan Canaydın daha çıkmadı karşı taraftan” dedi. Hatipoğlu, hakem hataları için de “Son iki yıldaki tüm pozisyonlar, kabul edecekleri bir otorite tarafından değerlendirilsin” yorumunu yaptı.

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#Galatasaray#İbrahim Hatipoğlu#Fenerbahçe

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