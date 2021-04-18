G.Saray, yapması gerekeni hem kenarda hem sahada yaptı

Banu YELKOVAN - Geçen sezon, ligin tam da bu dönemine yarıştan kopan Galatasaray, son 10 maçta sadece bir galibiyet alabilmiş ve sezonu altıncı sırada tamamlamıştı. Haftalardır süren puan kayıpları, bir türlü yakalanamayan kadro istikrarı, hepsinin ötesinde sahadaki mücadele ve hırs eksikliğinin Galatasaray cephesinde tarih tekerrür mü ediyor endişesi yaratması belki normal karşılanabilirdi. Bu sistematik puan kayıplarına sakat ve cezalılar eklendi. Hepsinin üstüne de saha dışında en yetkili ağızlardan gelen açıklamalar... Bu son derece sıkıntılı haftanın sonunda, bir kez daha tamam mı devam mı maçına bu ruh halinde çıktı Galatasaray, bir kişi hariç:

TERiM’iN O SÖZLERi

“Galatasaray puan da kaybedebilir, maç da kaybedebilir, şampiyonluk da kaybedebilir ama irtifa kaybetmez. Sicil numaram 7446, bu kulübün divan kurulu üyesiyim. Kapısından girdiğim andan itibaren bu kulübün örf ve ananelerine uymak için özen gösterdim. Galatasaray’a da Galatasaray’ın değerlerine de sahada formasını ıslatana da kimse dokunamaz. Buna ne ben izin veririm ne gerçek Galatasaraylılar” diyordu Fatih terim uzatılan mikrofona.

AKSiYON NASIL OLACAK?

Galatasaray maçın tamamını elinde tuttu ne ilk yarıda ne ikinci yarında baskı görmeden oynadı, biraz baskı yaptığı her pozisyonda da topu kazandı. Diabate’nin jeneriklik golüyle öne geçen Göztepe karşısında Kerem Aktürkoğlu’nun biri penaltıdan üç golüyle galip geldi. Kerem oyundan çıkana kadar maçın adamıydı.

Onu besleyen, iyi futbolu ve inanılmaz dönüşleriyle kendine beklenmedik alanlar açışını hayranlıkla izlediğimiz Ümit Milli Takım santraforu, Brendford’dan kiralık Halil Dervişoğlu oldu.

Özetle; Galatasaray reaksiyon göstermesi gereken haftada o reaksiyonu hem sahada hem kenarda gösterdi. Bu reaksiyon nasıl bir aksiyona dönüşecek, onu hep birlikte göreceğiz.

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