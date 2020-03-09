G.Saray ve F.Bahçe'de koronavirüs korkusu!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı koronavirüs endişesi sardı. Fas Milli Takımı'nın Afrika Kupası Elemeleri'nde Orta Afrika Cumhuriyeti ile yapacağı karşılaşmanın kadrosuna Türkiye'den 3 isim çağrıldı.

Açıklanan 49 kişilik geniş kadroya Galatasaraylı Younes Belhanda'nın yanı sıra Fenerbahçe'den Nabil Dirar ve Yeni Malatyaspor'dan Issam Chebake'nin dahil edildiği açıklandı.

23-31 Mart tarihleri arasında kamp yapacağı açıklanan Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Vahid Halilodzic'in önümüzdeki günlerde kadroyu 23'e indirmesi bekleniyor.

2021 Afrika Kupası Elemeleri'nde Fas, 27 Mart ve 31 Mart tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti'yle iki maç oynayacak.

KORONAVİRÜS ENDİŞESİ

Oyuncuların kulüpleri ise koronavirüs nedeniyle endişeleniyor. Fas'ta yaşanan koronavirüs vakaları sonrası federasyon, tüm profesyonel ve amatör futbol maçları için seyircisiz oynanması kararı almıştı. (Sabah)





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