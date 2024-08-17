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G.Saray, Trabzon ve Başakşehir’in 3. hafta maçları ertelendi

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#Süper Lig#Futbol#Galatasaray
G.Saray, Trabzon ve Başakşehir’in 3. hafta maçları ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2024 07:00

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında play-off turu oynayacak Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir’in Süper Lig’in 3. haftasında oynayacağı karşılaşmaları erteledi.

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TFF’den yapılan açıklamada şöyle denildi: “Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray-Gaziantep, Trabzonspor-Kayserispor ve Samsunspor-Başakşehir müsabakaları ertelenmiştir. Ertelenen Galatasaray-Gaziantep maçı 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor-Kayserispor ve Samsunspor-Başakşehir müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.”

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#Süper Lig#Futbol#Galatasaray

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