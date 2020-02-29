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Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 16:05,Son Güncelleme:/

G.Saray öncesi Gençlerbirliği'nde Stancu şoku!

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G.Saray öncesi Gençlerbirliği'nde Stancu şoku!
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Galatasaray ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde antrenmanda sakatlanan Bogdan Stancu'nun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edildiği açıklandı. Stancu 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizine aldığı darbe sonrası dün sponsor hastanemiz Ankara Acıbadem Hastanesinde MR’ı çekilen Bogdan Stancu’nun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edilmiştir. İleri incelemeler ve konsültasyonlara göre futbolcumuzun sahalara dönüş süresinin en az 6 hafta olması beklenmektedir.

G.Saray öncesi Gençlerbirliğinde Stancu şoku

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