G.Saray mağlubiyeti hiç beklemediği yerden aldı

Ligin zirvesiyle en alt sırasını karşı karşıya getiren maçta 3 puana daha fazla ihtiyacı olan taraf, 8 hafta üst üste kazanarak yakaladığı seriyi devam ettirmek isteyen G.Saray mı, yoksa Hikmet Karaman’ın gelişi sonrasında da istediği reaksiyonu veremeyen Ankaragücü müydü tartışılırdı. Maçtan önce, lig sonuncusu olarak oynamanın dinamiklerinden bahsetti Karaman. Erken gol yemenin dengeleri, eksik kalmanın kurguları bozduğunu anlattı. Fatih Terim, her maçın ayrı hikayesi olduğunu, her maçı aynı ciddiyet içerisinde, yüksek mücadeleyle oynamak zorunda olduklarını söyledi.

G.SARAY’I GÖBEKTEN KiLiTLEDi

G.Saray’ın galibiyet serisine rağmen, özellikle son iki maçta iyi ki Muslera var dedirten bir futbol oynadığını, özellikle ilk golü atana kadar zorlandığını, öne geçtikten sonraysa oyunun hakimiyetini eline geçirdiğini biliyorduk. Ankaragücü tam da bu noktalardan kilitlemeye çalıştı rakibini. Göbeği kapatan defans anlayışıyla G.Saray’ı kanatlardan oynamaya mecbur ettiler. Sarı kırmızılılar da kanatları ve duran topları iyi kullanamayınca ilk yarıda Onyekuru ve Emre’nin kaçırdığı pozisyon dışında tehlike bile yaratamadı. İlk yarının sonlarına doğru arda’nın Endri Çekici’ye mücadelesinde hakem Halil Umut Meler penaltı olarak değerlendirince, soyunma odasına 1-0 mağlup gitti sarı kırmızılılar.

CEVAPSIZ SORULARA EKLENDi

2, yarıda gelen değişiklikler oyunun temposunu değiştirmedi. 55’te Muslera’nın üzerinden aşırtarak takımı adına 2. golü kaydetti Lobzhanidze. 57’de ligde çıktığı ilk 5 maçta 5 gol atan Muhammed’in yaptığı hareket direkt kırmızı kartla cezalandırılınca oyundan iyice düştü G.Saray. 90+2’de takımın ayakta kalan isimlerinden Kerem’le gelen gol, uzatmalara heyecan getirse de sonucu değiştirmedi. “BUNdaN sonra bariz hatalara yer yok” demişti maçtan önce Fatih Terim. Maç sonunda bariz hatalar yaptığını düşündüğü kişi hakem olunca, bu durumun gelecek haftalara nasıl yansıyacağı ligin cevapsız sorularına eklendi.

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