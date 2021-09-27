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G.Saray kazandı ama...

#Galatasaray#Fatih Terim#Göztepe
G.Saray kazandı ama...

Sarı kırmızılılar zorlu Marsilya deplasmanı öncesi çok da güven vermedi.

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Banu YELKOVAN - Sezonun geride kalan süresinde her maça ayrı bir 11’le çıkan Galatasaray’ın dün açıklanan kadrosu, belki ‘Diagne neden yok?’ sorusu, makul görünüyordu. Son dakikalarda gelen golle kaybedilen Alanya maçı ve hemen ertesindeki farklı Kayseri mağlubiyeti sonrası galibiyetten başka fazlaca çaresi yoktu.

Maç başladığında, sahadaki yeni sürüm genç takımı, enerjilerine yakışan bir presle başladı. İlk dakikalarda maçın kolay geçeceği izlenimi veren bu baskı ve diri oyun, dakikalar ilerledikçe bir türlü pozisyona dönüşmedi. Galatasaray oyunu kanatlardan kurmaya çalışıyordu, ancak hep aynı kanattan gelme ısrarı ve oyunun yönünü değiştirememeleri dakikalar ilerledikçe üzerlerinde baskı yaratmaya başladı. Farklı 11’lerle maça çıkmak henüz bir oyun ezberinin oluşmamasının başlıca sebebi olarak görünse de genç kadronun asıl sorunu saha içinde oyunu kuracak ve yönetecek bir futbol aklının, bir liderinin olmaması olarak da ortaya çıkıyordu.

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HER RAKİPTEN GOL YEDİ 

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Göztepe açık oynamayı seven ve gol pozisyonu veren bir takım olmasına rağmen, Galatasaray’ın tehlikeli bir atağa dönüşme
yen pozisyonsuz oyununa, ilk yarı biterken Göztepe’nin golü eklendi. Muslera’nın hatasını iyi değerlendiren Ndiaye’nin aşırtma golüyle Galatasaray, geride kalan 7 haftada Giresun hariç tüm rakiplerinden en az bir gol yemiş oldu.

İKİNCİ YARIDA DAHA İYİYDİ

İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle daha derli toplu girdi ev sahibi. İlk gol, Halil’in uzaktan şutunda kaleci İrfan Can’ın hatasından geldi. İkinci gol Cicaldao’nun yolladığı uzun topu, seri çalımlar sonucu ağlarla buluşturan Morutan’dan. Ancak fark daha fazla açılmadı. Marsilya deplasmanı öncesinde dört hafta sonunda galibiyetle tanışmış olsa da çok da güven vermedi.

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#Galatasaray#Fatih Terim#Göztepe