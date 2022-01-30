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G.Saray ile Wolfsburg anlaştı ama Guilavogui Bordeaux’ya gitmek istiyor

#Transfer#Galatasaray#Josuha Guilavogui
G.Saray ile Wolfsburg anlaştı ama Guilavogui Bordeaux’ya gitmek istiyor

Teknik direktör Domenec Torrent’in isteği üzerine 6 numara pozisyonu için arayışını sürdüren Galatasaray’ın gündemine Fransız futbolcu Josuha Guilavogui de geldi.

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Sarı kırmızılılar, Wolfsburg’da oynayan 31 yaşındaki futbolcu için Alman kulübüyle prensipte anlaşmaya vardı.

Bundesliga kulübü, bu sezon 21 maçta forma giyen Guilavogui’yi sezon sonuna kadar Galatasaray’a satın alma opsiyonlu olarak kiralamayı kabul etti.

YAŞADIĞI SAKATLIKLAR SORU İŞARETİ

Kulüpler anlaşmasına karşın, 8 yıldır Almanya’da oynayan Guilavogui’nin artık ülkesine dönmek istediği için Fransız ekibi Bordeaux’dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi.

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Tecrübeli futbolcunun Fransa’ya dönme konusunda kararlı olması nedeniyle Galatasaray’ın bu transferi gerçekleştirmesi düşük bir ihtimal.

Diğer taraftan Guilavogui’nin Wolfsburg’da 61 maçı çeşitli sakatlıklar nedeniyle kaçırmış olması, futbolcunun sağlık durumu konusunda endişelere yol açtı.

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