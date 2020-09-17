MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFüzuli Memmedov: "Çocukça hatalarımız nedeniyle mağlup olduk"
GeriFutbol Füzuli Memmedov: "Çocukça hatalarımız nedeniyle mağlup olduk"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 17.09.2020 - 22:21 | Son Güncelleme:

Füzuli Memmedov: "Çocukça hatalarımız nedeniyle mağlup olduk"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Füzuli Memmedov: "Çocukça hatalarımız nedeniyle mağlup olduk"
Abone Olgoogle-news

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'a 3-1 mağlup olarak elendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Memmedov, oyuna kazanmak için çıktıklarını, rakibin hatalarından faydalanarak kontratak yapmayı planladıklarını fakat başaramadıklarını kaydetti.

Neftçi Teknik Direktörü Füzuli Memmedov, Galatasaray gibi rakiplerin en ufak hatayı bile affetmediğini, takımının kaba ve çocukça hatalar nedeniyle kaybettiğini söyledi.

Gol attıktan hemen sonra gol yemenin üzücü olduğunu belirten Memmedov, "Galatasaray düzeyindeki rakipler en ufak hatayı bile affetmiyor. Daha dikkatli ve konsantrasyonlu olmalıydık. Takımım çok uğraştı. Fakat yaptığımız yanlışlar nedeniyle kaybettik. Kaba ve çocukça hatalarımız nedeniyle mağlup olduk. Böyle hatalar yapmamalıydık." diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle