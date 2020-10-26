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Haber Giriş: 26.10.2020 - 18:11 | Son Güncelleme:

Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçları aday kadrosu açıklandı

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Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçları aday kadrosu açıklandı
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Futsal Milli Takımı'nın 6-10 Kasım'da Yunanistan ile oynayacağı 2022 Avrupa Şampiyonası play-off müsabakaları aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Adem Ağaoğlu (Trabzonspor), Emir Kağan Kadalı (Bursaspor), Erkan Çınar (Ci Grup Buca), Emre Deniz (Silvan Belediyespor)
Savunma: Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray), Onur Mengi (Sultangazispor),Doğu Demirkol (Göztepe), Muhammed Yusuf Aygün (Muğlaspor), Burak Uğurlu (Demirlibahçe), Muhammet Furkan Kılıç (Ağrı Vefaspor)

Kanat: Göktan Işılak (Galatasaray), Kamilcan Akparlak (Konya Ereğli), Burak Özdemir (Zvv Eindhoven), Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor), Talha Can Vardar (Kayaşehirspor), Zeynullah Türkay (Bursaspor), Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Forvet: Anıl Özçelik (Kasımpaşa), Cem Keskin (Piyalepaşa), Muhammed Altunay (Alibeyköy).

Futsal Milli Takımının Yunanistan maçları aday kadrosu açıklandı

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