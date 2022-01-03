Futbolun peri masalını yazan Türk

Haberin Devamı

2020 Temmuz’unda bedelsiz transfer olduğu Union SG’yi ilk sezonunda 17 gol, 5 asistle Belçika 2. Ligi şampiyonu yapan 26 yaşındaki santrfor, 1. Lig’de performansını daha da yükseltti. Forma giydiği 21 maçta 16 gol, 9 asist üreten Deniz, takımının attığı gollerin yarısına imzasını koydu.

Belçika 1. Ligi, Türk futbolseverlerin aşina olduğu liglerden biridir ve takımların çoğu bilinir. Ama bu sezon ligde tozu dumana katan bir takım var ki, eminiz çoğu kişi adını ilk kez duymuştur. Union Saint-Gilloise adlı bu kulüp, sezonun ilk yarısında tam anlamıyla fırtına gibi esti. 21 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak 47 puan toplayan sarı mavili takım, en yakın rakibi Club Brugge’ün 7 puan önünde lider durumda bulunuyor.

50 golün yarısında imzası var

Union SG’nin başarısını bizim açımızdan daha cazip hale getiren bir başka nokta; takımın yıldızının bir Türk olması... 1996 Almanya doğumlu santrfor Deniz Undav, attığı ve attırdığı gollerle sarı mavili kulübünü Belçika 1. Ligi’nin zirvesine taşıdı. 1.78 metre boyundaki Deniz, ilk yarıda oynadığı 21 lig maçında 16 gol atıp 9 asist yaparak, toplam 50 gol atan Union SG’nin gollerinin yarısına imzasını attı.

Haberin Devamı

Değeri 2.2 milyon Euro’ya yükseldi

2020’de Almanya 3. Lig ekibi SV Meppen’den, o dönem Belçika 2. Ligi’nde oynayan Union SG’ye transfer olan Deniz, ilk sezonunda 17 gol, 5 asist üretip takımını 1. Lig’e çıkardı. Bu sezon performansını daha da yükselten genç santrfor, fiyatını da yükseltti. Union SG’ye ilk geldiğinde 800 bin Euro olan piyasa değeri 2.2 milyon Euro’ya yükseldi.

Mütevazı kadroyla devleri yendi

Teknik direktörlüğünü Felice Mazzu’nun yaptığı Union SG’nin kadrosunun toplam değeri 20.9 milyon Euro. Takımın en pahalı oyuncusu, 3 milyon Euro değer biçilen santrfor Dante Vazeir. Ligin en mütevazı ekiplerinden biri olan sarı mavililer, 90 milyon Euro’luk Anderlecht’i 3-1, 60 milyon Euro’luk Standard Liege’i 4-0, 48 milyon Euro’luk Gent’i 2-0 yendi.

Tek kuruş bonservis ödemedi

Union SG yıllar sonra döndüğü Belçika 1. Ligi’nde sezona başlarken transfer ettiği 11 futbolcuya tek kuruş bonservis parası ödemedi. Ziani ve Lubamba’yı altyapıdan A takıma alan kulüp, Niewkoop, Lewis, Marcq, Sorinola, Pirardi ve Paolucci’yi bedelsiz aldı; Mitoma, Avenatti ve Lazare’yi ise kiralık olarak kadrosuna kattı.

Belçika’nın köklü kulüplerinden

Haberin Devamı

1897 yılında kurulan Union Saint-Gilloise, Belçika’nın en köklü kulüplerinden biri. Sonuncusu 1935’te olmak üzere toplam 11 kez Belçika 1. Ligi şampiyonu olan sarı mavili takım, 2 kez de Belçika Kupası’nı müzesine götürdü. Uzun süre alt liglerde mücadele eden kulüp, geçen yıl 2. Lig’de 19 puan farkla şampiyon olarak 1. Lig’e döndü.

ARAMA-TARAMA MUCiZESi

Belçika 1. Ligi'nde bu sezon fırtınalar estiren Union SG Kulübü'nün sahibi olan Tony Bloom, aynı zamanda İngiltere Premier Ligi'nde mücadele eden Brighton & Hove Albion'un da sahibi. 50 yaşındaki İngiliz girişimci ve işadamı, bir tür 'moneyball' metedoyla, istatistik ve arama-tarama mucizesiyle bu iki kulübü yönetiyor. Bahis ustası olarak bilinen ve servetinin 1 milyar sterlini aştığı belirtilen Bloom, çok sayıda yarış atına da sahip. Tony Bloom'un ayrıca poker oyunundan on milyonlarca sterlin para kazandığı ifade ediliyor.