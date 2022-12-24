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Futbolun kalbi bu akşam Karadeniz'de atacak! Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi...

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig
Futbolun kalbi bu akşam Karadenizde atacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 07:00

29 puanlı lider Fenerbahçe ile 23 puanla 7. sırada bulunan Trabzonspor arasında oynanacak kritik karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek

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Dünya Kupası nedeniyle 39 günlük bir aradan sonra dün yeniden başlayan Spor Toto Süper Lig, bugün dev bir mücadeleye sahne olacak. 23 puanla 7. sırada yer alan Trabzonspor, 29 puanlı lider Fenerbahçe’yi konuk edecek.

İKİ TAKIMDA DA EKSİK ÇOK

Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde saat 19.00’da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Denswil, Serkan, Visca ve Dorukhan forma giyemeyecek. Sakatlığı iyileşen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için kadroda yok. Fenerbahçe’de de sakatlıkları süren Pedro ve Alioski ile henüz hazır olmayan Peres ve Arda oynamayacak. Belindeki ağrılar nedeniyle 3 hazırlık maçı ve kupadaki İstanbulspor karşılaşmasında görev alamayan kaleci Altay ise Trabzon’da kaleyi koruyacak. Sarı lacivertlilerde ceza sınırında bulunan Ferdi ve Crespo bugün görev alıp sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek

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EVİNDE 663 GÜNDÜR MAÇ KAYBETMİYOR

Trabzonspor, lig maçlarında iç sahadaki yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Fırtına, 8 Mart 2021’de Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonraki 663 günlük sürede hiç mağlup olmadı. Karadeniz ekibi bu süreçte evinde oynadığı 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

Futbolun kalbi bu akşam Karadenizde atacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi...

LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

· 13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresun (Mete Kalkavan).
· 16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivas (Sarper Barış Saka).

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#Fenerbahçe#Trabzonspor#Süper Lig

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