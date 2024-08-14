Futbolun kalbi 3 yıl daha beIN SPORTS'ta atacak

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TFF ve Digiturk, önümüzdeki üç sezon boyunca Türkiye Süper Lig ve TFF 1. Lig'in beIN SPORTS'ta futbolseverlerle buluşması için yayın hakları anlaşmasını imzaladı. TFF’nin Riva’daki tesislerinde gerçekleşen imza töreniyle duyurulan anlaşma sonunda 9 Ağustos'ta başlayacak yeni sezonun tüm maçları sadece beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak.



Türk futbolu dünya çapında 100’den fazla noktada yayınlanıyor



Türkiye’nin spor ekranı Digiturk, beIN SPORTS ile 23 yılı aşkın bir süredir Türk futbolunun en büyük yatırımcısı konumunda yer alıyor. beIN SPORTS’un uluslararası medya gücü sayesinde Türk futbolu dünya çapında 100’den fazla noktada futbolseverlerle buluşuyor. Anlaşma kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig’in yurt içi ve yurt dışı maçları 2026-27 sezonunun sonuna kadar beIN SPORTS ile tüm dünyada ekranlara gelecek.



“Spor tutkunlarına en yüksek kalitede içerik sunmaya devam edeceğiz”



beIN MEDIA GROUP Grup CEO'su ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, "Trendyol Süper Lig ve TFF 1. Lig'in Türkiye ve dünya genelinde resmi yayıncısı olarak TFF ile iş birliğimizi üç yıl daha uzatmaktan mutluluk duyuyoruz. Spor tutkunlarına en yüksek kalitede içerik sunmaya devam edeceğiz ve Türk futbolunun küresel piyasadaki konumunu güçlendirme çabalarımızı sürdüreceğiz. Türk futboluna büyük yatırımlar yaparak sektörde standartları belirledik. Süper Lig'i 23 yıldır yayınlayarak Türk futbolunun en büyük ve en uzun süreli yatırımcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Türk taraftarlara, takımlarını desteklerken en iyi deneyimi sunmak için son teknolojiyi ve gelişmiş platformları kullanarak yenilikçi ve yüksek kaliteli yayınlar sağlamaya devam edeceğiz. Trendyol Süper Lig ve TFF 1. Lig, spor ve eğlence portföyümüzdeki diğer premium haklara ekleniyor. Bunlar arasında İngiltere Premier Ligi, Bundesliga, Bundesliga 2, Türkiye Basketbol Süper Ligi, WTA, Premier Padel, Formula 1 ve diğer motor sporları ile orijinal eğlence içerikleri ve diziler yer alıyor. Bu son anlaşma, beIN MEDIA GROUP'un Türkiye'nin önde gelen spor, eğlence ve medya grubu olarak uzun vadeli başarısını ve hedeflerini daha da pekiştiriyor." şeklinde konuştu.

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İmza töreninde konuşan TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, “Türk Futbolunun marka değerini yükseltmek için olmazsa olmaz adaletli bir yönetim anlayışı ile oluşturulacak güven ortamında adil rekabetin sağlanmasıdır. Böylece oyunun kalitesi artacak futbolseverler yeniden tribünleri dolduracak, bu kaliteli ürünü izlemek için yeniden ekran başında yerlerini alacaktır. Türk Futbolunun yayın gelirlerinin, sponsorluk gelirlerinin hak ettiği seviyelere gelmesi de ancak böyle sağlanacaktır. Türk Futbolunun marka değerinin arttırılması için futbolun tüm paydaşları ile birlikte çalışacağız. beIN MEDIA GROUP’a, Türk Futboluna katkıları için teşekkür ediyorum. Yeni yayın anlaşması ve 2024-2025 sezonu futbolun tüm paydaşlarına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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