Futbolun gücü iyilik için kullanılıyor

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile GoArt Metaverse, deprem felaketinin yaraları sarmak amacıyla yeni bir iş birliğine imza attı. TFF’nin başlattığı ‘Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası’ bünyesinde hayata geçirilen projeden elde edilecek gelirin tamamı depremzedeler için kullanılacak.Proje kapsamında ilk olarak GoArt Metaverse platformu üzerinden 3D olarak tasarlanan bir sanal alan yaratıldı.

VOLKAN DEMİREL'E ÖZEL TEŞEKKÜR

GoArt Metaverse App’i içerisinde oluşturulan bu alanda TFF Müzesi, Omuz Omuza Sahası, 6 Şubat Anıtı, çevre düzenlemesi ve penaltı oyunundan oluşan sanal alanlar yer alacak. Bu evren ve oyun kurgusu içerisinde bağış sistemi kuruldu. Riva’daki tanıtım toplantısında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Futbolun gücünü elimizden gelen her vesileyle iyilik için kullanmalıyız” dedi. Toplantıya katılarak projeye destek olan Hatayspor Teknik Direktörü VOLKAN DEMİREL’e de teşekkür eden Büyükekşi, “Herkesi GoArt Metaverse programını indirerek, penaltılarıyla depremzedelerimize destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu. GoArt Metaverse CEO’su Burak Soylu “Metaverse evreninin potansiyelinden faydalanacağız” dedi.

Haberin Devamı