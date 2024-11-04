Futbolun en sansasyonel karakteri Mourinho: Bazen 'ağlattı' bazen 'susturdu' bazen 'çıldırttı'

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Fenerbahçe'deki kariyerinin henüz başında olmasına karşın; söylemleri, tepkileri, saha içi ve dışındaki hareketleriyle ülke ve dünya gündeminde çok etkili bir isim.

Süper Lig'deki Antalyaspor maçında 'laptop'lu tepkisiyle dünya gündemine oturan Mourinho, Trabzonspor deplasmanında alınan son dakika zaferi sonrası yaşadığı sevinçle bir kez daha manşetleri süsledi.

Amrabat'ın galibiyet golüyle kendinden geçen, saha içine koşarak kayma girişiminde bulunan Mourinho, öğrencileriyle çocuklar gibi sevindi ve bu anlar bir kez daha dünya gündemine oturdu.

Ancak Mourinho'nun şimdiden ikonikleşen bu sevinci, ne ilk ne de son olacağa benziyor çünkü Porto'dan Roma'ya, Real'den Manchester'a kadar tarihte birçok örneği mevcut.

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OLD TRAFFORD'U TURLADI

Porto ile 2004 yılında Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı sezon Mourinho'nun dünya sahnesine çıktığı yıl olmuş, Manchester United deplasmanında Costinha'nın turu getiren golü sonrası Portekizli çalıştırıcı adeta kendinden geçmişti.

Kırmızı Şeytanlar'a havlu attıran golle yedek kulübesini koşar adım terk eden Mourinho, atletlere nazire yapar nitelikteki deparıyla Old Trafford çimlerinde coşkulu bir sevinç yaşamıştı.

"SUS" İŞARETİ YAPTI, L'POOLLULARI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Chelsea döneminde Liverpool ile oynadıkları Carling Cup final maçında gelen beraberlik golü sonrası rakip takım tribünlerine dönen Mourinho, kendisine öfkeyle bakan taraftarlara "sus" işareti yapmıştı. Yine bir Liverpool maçında uzatmalardaki galibiyet golünde büyük sevinç yaşan Portekizli çalıştırıcı, deplasman tribününde yer alan Chelseali taraftarlara doğru giderek iki elini havaya kaldırmış, avazı çıktığı kadar bağırarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

CAMP NOU'DA İKONİK SEVİNÇ

Inter'le Devler Ligi'nde zafere ulaşan ve İtalyan ekibinin 45 senelik "Kupa 1" özlemine son veren Mourinho, Pep Guardiola'nın yenilmez Barcelona'sını yarı finalde elemiş, 180 dakika sonunda gelen epik zaferi Camp Nou'da ikonik bir sevinçle kutlamıştı.

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Katalan devinin mabedinde koşarak tribünlere dolaşan Jose Mourinho, sağ elini havaya kaldırıp "Ben buradayım" diyerek meydan okumuştu.

Portekizli hocayı önce Barça kalecisi Vitor Valdes önlemeye çalışmış, daha sonra stadyumdaki su fıskiyeleri çalıştırılmıştı.

RONALDO ATTI, MOURINHO ÇİMLERDE KAYDI

Real Madrid döneminde Devler Ligi'ndeki Manchester City karşılaşmasında galibiyet golü Cristiano Ronaldo ile uzatmalarda gelmiş, Jose Mourinho ise yedek kulübesinden sahaya koşarak çimleri küçük bir buz pistine çevirmişti. Yeşil çimlerin üzerinde çılgınlar gibi sevinen Mourinho'nun bu görüntüsü, o dönem dünya basınında büyük gündem olmuştu.

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TORİNO'DA "SİZİ DUYAMIYORUM"

Jose Mourinho, Manchester United'la UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Juventus'u 2 golle geçtikleri maçın ardından Torinolu futbolseverleri bir hayli kızdırmıştı.

Son düdükle birlikte elini kulağını götürüp "Sizi duyamıyorum" minvalinde bir hareket yapan Mourinho, Juveli oyuncular ve taraftarların tepkisini çekmiş, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Leonardo Bonucci tarafından da uyarılmıştı.

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Juventus taraftarı 90 dakika boyunca bana hakaret etti. Bana, aileme ve Inter'e hakaretler ettiler. Bitiş düdüğünden sonra ben kimseyi aşağılamadım. Sadece 'Biraz daha dinleyeyim' gibi bir hareket yaptım." ifadelerini kullanmıştı.

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SULUKLARI YERE VURDU

Mourinho, Manchester United'ı çalıştırdığı dönemde Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'u son anlarda gelen golle 1-0 yendikleri maçta bir kez daha çok konuşulacak bir harekete imza atmıştı.

Galibiyet golüyle büyük bir rahatlama yaşayan Mourinho, biraz haşin bir kutlama yapmış ve sulukları kaldırıp sert bir biçimde yere vurmuştu.

USAIN BOLT'A ÖZENDİ

Roma'da teknik direktörlük yaparken 1000. maçına çıkan Mourinho, 90+1'de El Shaarawy'nin attığı galibiyet golünün ardından depar atmış, tribünleri dolaşarak çılgınca bir sevinç yaşamıştı.

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RAKİP HOCAYA: AĞLAMA

Yine Roma döneminde, bu kez Monza maçında, yine son anlarda El Shaarawy'nin golüyle galibiyete ulaşan Mourinho, dizlerinin üzerine çökerek yumruk şov yapmış, sonrasında rakip takım hocasına yaptığı "ağlama" işareti nedeniyle kırmızı kart görmüştü.