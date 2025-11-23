×
Futbolun efsaneleri Bolu'da buluştu!

Güncelleme Tarihi:

Futbolun efsaneleri Boluda buluştu
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 07:00

Boluspor-Amedspor maçını tribünden izlediler.

Eski futbolcular Sanlı Sarıalioğlu, Saffet Akbaş, teknik direktör Aykut Kocaman ve eski MHK Başkanı Zekeriya Alp, dün Bolu’da bir araya geldi.

Boluspor’un sponsoru Halil Başoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kulüp başkanı Erdal Bayrak da yer aldı.

Türk futbolunun gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunan kafile, daha sonra Boluspor’un Amedspor u 4-1 mağlup ettiği TFF 1. Lig karşılaşmasını izledi.

